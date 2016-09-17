Ольга Зайцева: "Пока вся энергия уходит на детей. Надеюсь, жажда работы когда-нибудь появится"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева накануне "Гонки легенд" отметила, что пока все свое время тратит на детей и на учебу. По ее словам, пока о работе она не думает, передает из Минска корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Признавайтесь, к гонке готовились?

– Да я только недавно начала бегать. Если честно, тяжело осознавать, что не можешь ничего – ни подтягиваться, ни отжаться, ни толком бегать. Ведь еще недавно сделать это не составляло никаких проблем. Но, думаю, со временем втянусь. Сейчас же, скажу честно, пока лень. Да и времени нет. Двое детей, пока за ними усмотришь...

– Чем занимаетесь, когда они засыпают?

– Ем, пью чай или с кем-то общаюсь. В общем, просто отдыхаю.

– Вам не кажется, что сейчас молодые мамы возвращаются в спорт гораздо быстрее, чем раньше?

– Есть такое. Наверное, нынешнее поколение более мобильное. Они родили – и побежали дальше. А я же после родов "вцеплялась" в детей. Тяжело отпускаю их от себя. Но у каждого свой путь.

– Когда вы уходили в декрет, то были и. о. главного тренера сборной. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сказал, что будет рад, если после родов вы в том или ином качестве захотите вернуться в команду. Разговаривали с ним на эту тему?

– Нет.

– А планируете?

– Пока вся энергия уходит на детей. Плюс мне надо доучиться в МГУ на факультете "Менеджмент в спорте". Надеюсь, получу диплом. И, хочется верить, когда-нибудь появится жажда работы. Сейчас этого нет. Хотя в глубине души понимаю, что чем-то заниматься нужно.

Полностью интервью Зайцевой в ближайшее время в "СЭ"