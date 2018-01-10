20:43 10 января | Биатлон

Оле-Эйнар Бьорндален: "Я смогу набрать форму к Олимпиаде, но..."


Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что он сможет набрать хорошую форму к Олимпиаде-2018 в Пхенхчане. При этом он подчеркнул, что решение о включении его в состав олимпийской команды остается за тренерами.

- Я хочу поехать на Олимпиаду, но на Играх нужно бороться за хороший результат, - цитирует vg.no Бьорнадалена. - Я уверен, что смогу набрать форму к соревнованиям. Но тренеры решают, кого они возьмут в команду.

Сегодня стало известно о том, что Бьорндален не смог выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры в Пхенчхане. На этапе Кубка мира в Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. 

Критерии отбора выполнили пять норвежских биатлонистов - Йоханнес и Тарьей БеЭмиль Хегле СвендсенЛарс Биркеланн и Хенрик Л'Абе-Лунн. Шестым возможным участником норвежской сборной может стать Эрленд Овренг Бьонтегорд, который также не сумел выполнить критерии отбора. При этом он по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена. 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий