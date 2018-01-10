Оле-Эйнар Бьорндален: "Я смогу набрать форму к Олимпиаде, но..."

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что он сможет набрать хорошую форму к Олимпиаде-2018 в Пхенхчане. При этом он подчеркнул, что решение о включении его в состав олимпийской команды остается за тренерами.

- Я хочу поехать на Олимпиаду, но на Играх нужно бороться за хороший результат, - цитирует vg.no Бьорнадалена. - Я уверен, что смогу набрать форму к соревнованиям. Но тренеры решают, кого они возьмут в команду.

Сегодня стало известно о том, что Бьорндален не смог выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры в Пхенчхане. На этапе Кубка мира в Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры.

Критерии отбора выполнили пять норвежских биатлонистов - Йоханнес и Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Биркеланн и Хенрик Л'Абе-Лунн. Шестым возможным участником норвежской сборной может стать Эрленд Овренг Бьонтегорд, который также не сумел выполнить критерии отбора. При этом он по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.