Оле Эйнар Бьорндален: "Я недоволен тем, как были подготовлены лыжи"

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что сервисмены плохо подготовили лыжи к эстафете, которая в воскресенье состоялась на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Сборная Норвегии заняла восьмое место.

- Перед началом эстафеты что-то произошло со снегом, - приводит NRK слова Бьорндалена. - Поэтому все случилось не так, как должно было. Первый круг я провел хорошо, но потом все было ужасно. Мне пришлось потрудиться, чтобы держать скорость. На спусках проигрывал около десяти секунд, и это много. Это очень плохо. Сервисмены тоже недовольны тем, как подготовили лыжи.