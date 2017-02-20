12:04 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Кажется, я раньше россиян понял, что включили не гимн РФ"

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Француз Мартен Фуркад отметил, что сразу обнаружил ошибку с гимном РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

– Не знаю, что за гимн они включили, но я сразу сказал Беатриксу: "Кажется, это не российский гимн", – сказал в ходе специального репортажа Фуркад. – Похоже, я это понял раньше, чем присутствовавшие россияне (смеется). Вокал Цветкова? Утром я посмотрел видео с награждения, и на подиуме мне казалось, что он поет лучше, чем оказалось на самом деле (смеется).

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Материалы REN-TV

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