Лаура Дальмайер: "Два промаха для такого ветра - отличный результат"

Биатлонистка Лаура Дальмайер после индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде отметила, что на трассе была не биатлонная погода. Несмотря на это, немецкая спортсменка выиграла гонку с двумя промахами.

- Гонка получилась тяжелой, - приводит пресс-служба IBU слова Дальмайер. - Непросто стартовать так поздно вечером. Кроме того, была совсем не биатлонная погода. Насыпало много снега, под которым лежит лед. Проходить спуски и повороты опасно.

Два промаха? Для такого ветра это отличный результат. Хотя я и не ожидала, что выиграю после них. На первых рубежах мне повезло, но потом ветер все больше усиливался. Я рада, что надену желтую майку.