17:52 | БИАТЛОН

Коукалова - первая в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, Услугина - 15-я

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Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей спринта на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Второй стала немка Лаура Дальмайер. Француженка Анаис Шевалье - третья. Лучшей среди россиянок стала Ирина Услугина - она 15-я. Татьяна Акимова продемонстрировала 16-й результат, Ирина Старых - 24-й, а Светлана Слепцова - 33-й

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Коукалова (Чехия) – 19.12,6 (0)

2. Дальмайер (Германия) – отставание 4,0 (0)

3. А. Шевалье (Франция) – 25,1 (0)

4. Виттоцци (Италия) – 25,3 (0)

5. Санфилиппо (Италия) – 31,9 (0)

6. Хинц (Германия) – 37,9 (0)

15. УСЛУГИНА (Россия) – 1.03,6 (0)

16. АКИМОВА (Россия) – 1.05,6 (1)

24. СТАРЫХ (Россия) – 1.18,1 (1)

33. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.39,7 (1)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2016-2017/events/1835_10_1/

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КОММЕНТАРИИ (44)
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Zlon

Позиции 1 и 2 закономерный результат тренировочной работы на протяжении сезона. 3-я могла бы быть любая из француженок (настолько они сильны) так что не суть важно кто именно. Абсолютно логичный пьедестал.

20:04

zoostation

Говоря о красоте, все призёры сегодняшние красивые. А вот самой красивой, Татьяны Акимовой, на пьедестале к сожалению не оказалось.

19:38

RW.irk

В общем, повторюсь, бабу тебе надо! А то так и до Турочки с Кайсочкой недалёко))

19:23

Айртон

Ирка, большинство мужчин у которых со вкусом в порядке, считают Габи красавицей.)) Ты в этом вопросе белая ворона.))

19:19

RW.irk

Чмока, это простые девушки биатлонистки! Их никто красавицами не зовёт. А вот назвать эту лошадь красавицей, это надо быть гурманом, конечно))))

19:16

IRB

Да, насчет красоты опять какие-то стереотипы - Кука, Вирер.. Посмотрите на места 4-5, да и 6-е

19:15

Айртон

Краштест Француженки по определению хороши!))

19:15

Краштест

Если уж говорить про красоту , то Шевалье гораздо симпатичнее.

19:11

Айртон

Ирка, я вижу какая внешность у русских доярок.)) Акимова, Старых..)) Куда там Габи до ваших ресепшенов!))

19:04

RW.irk

Айртон хотя с такой внешностью могла бы папика с кошельком присмотреть. =============== Бабу тебе надо, чмока! Обычную русскую бабу!... В России с такой внешностью не на всякий ресепшн возьмут)) Хотя, чешским папикам возможно и сойдёт))

19:01

Айртон

упс)

19:01

Айртон

механик39 А если вручать золотые медали чемпионов Европы на чемпионате мира ?? 18:29 ============================= После сеогдняшнего декласса от Габи грош цена этим медалькам.))

19:00

RW.irk

кузя23----Все проще. Достаточно глянуть матчасть. В спринте ЧЕ Старых проиграла Джиме 18 сек, в спринте ЧМ - 24. Видимо для кого-то это огромная разница)))

18:57

Пятачок

Наши тетеньки выступили на своем уровне. Ножками они быстрее не могут. Акимова с пол-оборота зазвездилась, научилась с ходу выдумывать отмазки. Папаша Губер совсем с тормозов съехал. Несет полную околесицу. Приходится отключать звук, чтобы не слышать его истеричные вопли, нескладные фразы и неправильные падежи. Пора его на курсы повышения квалификации направить. Кстати, никому не нужные интервью сразу после финиша как раз попадают на ключевые моменты гонки, в которой наши тетеньки - третьеразрядные статистки.

18:54

Айртон

А девушка Габи действительно супер!) И человек прекрасный!) Выбрала простого парня, хотя с такой внешностью могла бы папика с кошельком присмотреть.)) Не продалась!))

18:53

кузя23

PallMall Как же Норицын с Касперовичем женщин тренируют? Старых на Европе бежала с Джимой в одни ноги, сейчас же отстала от нее на примерно один штрафной круг. Гнать надо таких рукожопых тренеров! 18:05__Может потому что Старых,в отличии от Джимы,давно не бегала в условиях КМ и ЧМ?

18:52

механик39

RW.irk______________Тебя что ,Фуркад толкнул головой о допинг ?

18:49

Странник-777

механик39 А если вручать золотые медали чемпионов Европы на чемпионате мира ??............. А почему бы чемпионов Тюменской области на ЧМ не награждать?

18:48

shu111

альтернативное мнение - Коукалова дрянь и человек-насекомое

18:42

RW.irk

механик39--------А если тебя головой об стену долбить? Хотя, ты уже пробовал судя по всему

18:42

механик39

Коукалова красавица и человек прекрасный .

18:37

механик39

Новочебоксарск_____________Франция , новый враг для тебя ??

18:35

Новочебоксарск

Воспитанница Пихлера из сборной Швеции опередила всех россиянок. Пихлер с никакими шведками показывает результаты лучше, чем наши тренеры со сборной России. У Губерниева нет желания признавать опыт, мастерство и заслуги этого тренера - только злость и грязь. У наших биатлонисток мало шансов на медали. Вся надежда на мужчин! Главное - опередить Францию! Хоть раз! Тогда будете Героями России!

18:31

sportbeer

Нашим клячам не видать ни одной медали. Ходом даже при меткой стрельбе, просто черепахи.

18:30

механик39

А если вручать золотые медали чемпионов Европы на чемпионате мира ??

18:29

механик39

А если награждать чемпионов Европы на чемпионате мира ??

18:27

RW.irk

PallMall Как же Норицын с Касперовичем женщин тренируют? Старых на Европе бежала с Джимой в одни ноги, сейчас же отстала от нее на примерно один штрафной круг. Гнать надо таких рукожопых тренеров! =============== Они и не тренировали Старых, еси че)

18:25

механик39

Залог всех побед это комсомольско -партийное собрание перед стартом и обязательно приветственное письмо в адрес руководителей страны .

18:23

NF

С женской частью все ясно. Пару-тройку медалей можно ожидать только от мужской части сборной. Без золото, естественно. Не эпичный прошлогодний провал, конечно, но стопроцентно последовательная стагнация и разложение...

18:21

zoostation

сегодня не так удачно всё сложилось, но с другой стороны я ничего и не ждал от наших девок.

18:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ