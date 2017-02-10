Коукалова - первая в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, Услугина - 15-я

Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей спринта на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Второй стала немка Лаура Дальмайер. Француженка Анаис Шевалье - третья. Лучшей среди россиянок стала Ирина Услугина - она 15-я. Татьяна Акимова продемонстрировала 16-й результат, Ирина Старых - 24-й, а Светлана Слепцова - 33-й
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Коукалова (Чехия) – 19.12,6 (0)
2. Дальмайер (Германия) – отставание 4,0 (0)
3. А. Шевалье (Франция) – 25,1 (0)
4. Виттоцци (Италия) – 25,3 (0)
5. Санфилиппо (Италия) – 31,9 (0)
6. Хинц (Германия) – 37,9 (0)
15. УСЛУГИНА (Россия) – 1.03,6 (0)
16. АКИМОВА (Россия) – 1.05,6 (1)
24. СТАРЫХ (Россия) – 1.18,1 (1)
33. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.39,7 (1)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2016-2017/events/1835_10_1/
Zlon
Позиции 1 и 2 закономерный результат тренировочной работы на протяжении сезона. 3-я могла бы быть любая из француженок (настолько они сильны) так что не суть важно кто именно. Абсолютно логичный пьедестал.
20:04
zoostation
Говоря о красоте, все призёры сегодняшние красивые. А вот самой красивой, Татьяны Акимовой, на пьедестале к сожалению не оказалось.
19:38
RW.irk
В общем, повторюсь, бабу тебе надо! А то так и до Турочки с Кайсочкой недалёко))
19:23
Айртон
Ирка, большинство мужчин у которых со вкусом в порядке, считают Габи красавицей.)) Ты в этом вопросе белая ворона.))
19:19
RW.irk
Чмока, это простые девушки биатлонистки! Их никто красавицами не зовёт. А вот назвать эту лошадь красавицей, это надо быть гурманом, конечно))))
19:16
IRB
Да, насчет красоты опять какие-то стереотипы - Кука, Вирер.. Посмотрите на места 4-5, да и 6-е
19:15
Айртон
Краштест Француженки по определению хороши!))
19:15
Краштест
Если уж говорить про красоту , то Шевалье гораздо симпатичнее.
19:11
Айртон
Ирка, я вижу какая внешность у русских доярок.)) Акимова, Старых..)) Куда там Габи до ваших ресепшенов!))
19:04
RW.irk
Айртон хотя с такой внешностью могла бы папика с кошельком присмотреть. =============== Бабу тебе надо, чмока! Обычную русскую бабу!... В России с такой внешностью не на всякий ресепшн возьмут)) Хотя, чешским папикам возможно и сойдёт))
19:01
Айртон
упс)
19:01
Айртон
механик39 А если вручать золотые медали чемпионов Европы на чемпионате мира ?? 18:29 ============================= После сеогдняшнего декласса от Габи грош цена этим медалькам.))
19:00
RW.irk
кузя23----Все проще. Достаточно глянуть матчасть. В спринте ЧЕ Старых проиграла Джиме 18 сек, в спринте ЧМ - 24. Видимо для кого-то это огромная разница)))
18:57
Пятачок
Наши тетеньки выступили на своем уровне. Ножками они быстрее не могут. Акимова с пол-оборота зазвездилась, научилась с ходу выдумывать отмазки. Папаша Губер совсем с тормозов съехал. Несет полную околесицу. Приходится отключать звук, чтобы не слышать его истеричные вопли, нескладные фразы и неправильные падежи. Пора его на курсы повышения квалификации направить. Кстати, никому не нужные интервью сразу после финиша как раз попадают на ключевые моменты гонки, в которой наши тетеньки - третьеразрядные статистки.
18:54
Айртон
А девушка Габи действительно супер!) И человек прекрасный!) Выбрала простого парня, хотя с такой внешностью могла бы папика с кошельком присмотреть.)) Не продалась!))
18:53
кузя23
PallMall Как же Норицын с Касперовичем женщин тренируют? Старых на Европе бежала с Джимой в одни ноги, сейчас же отстала от нее на примерно один штрафной круг. Гнать надо таких рукожопых тренеров! 18:05__Может потому что Старых,в отличии от Джимы,давно не бегала в условиях КМ и ЧМ?
18:52
механик39
RW.irk______________Тебя что ,Фуркад толкнул головой о допинг ?
18:49
Странник-777
механик39 А если вручать золотые медали чемпионов Европы на чемпионате мира ??............. А почему бы чемпионов Тюменской области на ЧМ не награждать?
18:48
shu111
альтернативное мнение - Коукалова дрянь и человек-насекомое
18:42
RW.irk
механик39--------А если тебя головой об стену долбить? Хотя, ты уже пробовал судя по всему
18:42
механик39
Коукалова красавица и человек прекрасный .
18:37
механик39
Новочебоксарск_____________Франция , новый враг для тебя ??
18:35
Новочебоксарск
Воспитанница Пихлера из сборной Швеции опередила всех россиянок. Пихлер с никакими шведками показывает результаты лучше, чем наши тренеры со сборной России. У Губерниева нет желания признавать опыт, мастерство и заслуги этого тренера - только злость и грязь. У наших биатлонисток мало шансов на медали. Вся надежда на мужчин! Главное - опередить Францию! Хоть раз! Тогда будете Героями России!
18:31
sportbeer
Нашим клячам не видать ни одной медали. Ходом даже при меткой стрельбе, просто черепахи.
18:30
механик39
А если вручать золотые медали чемпионов Европы на чемпионате мира ??
18:29
механик39
А если награждать чемпионов Европы на чемпионате мира ??
18:27
RW.irk
PallMall Как же Норицын с Касперовичем женщин тренируют? Старых на Европе бежала с Джимой в одни ноги, сейчас же отстала от нее на примерно один штрафной круг. Гнать надо таких рукожопых тренеров! =============== Они и не тренировали Старых, еси че)
18:25
механик39
Залог всех побед это комсомольско -партийное собрание перед стартом и обязательно приветственное письмо в адрес руководителей страны .
18:23
NF
С женской частью все ясно. Пару-тройку медалей можно ожидать только от мужской части сборной. Без золото, естественно. Не эпичный прошлогодний провал, конечно, но стопроцентно последовательная стагнация и разложение...
18:21
zoostation
сегодня не так удачно всё сложилось, но с другой стороны я ничего и не ждал от наших девок.
18:17