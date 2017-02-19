Константин Бойцов: "Такое ощущение, что вся Россия смотрела эстафету"

Глава пресс-службы СБР Константин Бойцов отметил, что во время эстафеты на чемпионате мира-2017 был большой ажиотаж среди болельщиков. По его словам, на трибунах было около 800-900 российских фанатов. В субботу россияне выиграли золото в этой гонке.

- Такое ощущение, что вся страна сегодня смотрела мужскую эстафету по биатлону, - приводит "Спорт FM" слова Бойцова. - Ведь у нас был очень большой перерыв, если не считать Олимпиады в Сочи, то последний раз мы выигрывали золото в 2008 году. А с учетом того, что с 2011 года мы не могли подняться на пьедестал чемпионатов мира, то это уже начало складываться в какую-то эпидемию или даже проклятие. Поэтому напряжение было очень велико.



Что касается поддержки, то наших болельщиков на трибунах было порядка 800-900 человек. Учитывая, что по ходу гонки рядом с нами была сборная Австрии, страсти на стадионе просто кипели. Ажиотаж просто грандиозный.