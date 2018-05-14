Иван Черезов: "Ведущие биатлонисты Удмуртии зарабатывают 30 тысяч рублей"

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов посетовал на сложное финансовое состояние организации. По словам трехкратного чемпиона мира, регион не сможет удержать своих лучших биатлонистов, если им поступит лучшее предложение.

– Сейчас биатлон в Удмуртии живет за счет бюджетных средств, – приводит "Коммерсант" слова Черезова. – Их недостаточно, нужно искать дополнительные источники финансирования. Что касается проблем, которые лежат на поверхности, спортсменам не хватает учебно-тренировочных сборов. Нельзя все время тренироваться в Удмуртии, нужно выезжать в среднегорье. И у нас реальная проблема с лыжами и смазкой.

К примеру, Александр Поварницын на чемпионате России в Ханты-Мансийске в масс-старте завоевал "серебро", выступая на лыжах Ульяны Кайшевой. Они у нее значительно выше по уровню. Кстати, на лыжах Ульяны, которые ей уже не нужны, катается и ее младшая сестра – Настя. Она тоже занимается биатлоном и входит в состав сборной Удмуртии. В спорте сейчас многое зависит от инвентаря.

Я это тоже все проходил. В 1990-е годы мы даже лыжные ботинки на соревнованиях друг другу передавали: тот, кто бежал в начале гонки, после финиша отдавал их тому, кто стартовал в конце. А парафин как берегли? Снимали его с лыж на листочек, чтобы потом еще раз им воспользоваться. И патронов не хватало: вместо 20-30 на пристрелке делали всего пять.

– Но с тех пор прошло уже почти 30 лет. Хочется, чтобы ситуация менялась.

– Конечно! Я уже не говорю о том, что зарплата у наших спортсменов на порядок ниже, чем в других регионах. Ведущие биатлонисты, уровня Ульяны Кайшевой, получают в Удмуртии 30 тысяч рублей. Если Ульяна перейдет в другой регион, где биатлон в приоритете, будет зарабатывать 60-70 тысяч. Кроме того, там у нее не будет проблем с инвентарем, со сборами, даже если вдруг ей придется уйти на самоподготовку, и жильем.

– Вы сейчас так про Ульяну Кайшеву говорите, как будто что-то знаете.

– Нет, я просто привожу пример. Вдруг ее позовут, а мы ничего в ответ предложить не сможем. Такое за последние годы с нашими биатлонистами уже не раз случалось.