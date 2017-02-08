IBU предложил СБР отказаться от ЧМ-2021 в Тюмени до 24 февраля

На состоявшемся в среду в австрийском Фиербрюнне экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение о судьбе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. IBU предложил организаторам турнира добровольно отказаться от него до 24 февраля. В противном случае, исполком IBU лишит Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.

В пресс-релизе Международного союза биатлонистов говорится:

"Что касается чемпионата мира-2021, конгресс проголосовал против вынесения на повестку дня вопроса о лишении Тюмени права проведения турнира. Тем не менее, исполком взял на себя ответственность за то, чтобы предложить Союзу биатлонистов России (СБР) отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени в срок до 24 февраля. Иначе, исполком решил лишить Тюмень права провести чемпионат мира. Хозяин турнира будет определен на конгрессе IBU в 2018 году".