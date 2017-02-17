16:12 | БИАТЛОН

Гараничев не вошел в состав эстафеты

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Тренерский штаб сборной России определился с четверкой, которая примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россию представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Таким образом, не побегут Александр Логинов, проваливший индивидуальную гонку, и Евгений Гараничев, который многократно уходил на штрафные круги в эстафете на главных стартах сезона.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Анастасия Волочкова

Волков тихоход,может Логинова стоило рискнуть поставить на первый этап?Все-таки 3 дополнительных патрона есть,а ногами побыстрее будет.

17:09

ДОЗВОН ГУБЕР

ЖАЛЬ!!!!! Много прикольных минут сутулый гном на стрельбище нам бы показал...

17:08

veterok1969

нету логике )

16:45

Andre_Saratov

Спорно. Но в любом случае спорно. Гараничев в эстафете непредсказуем на КМ, а на ЧМ очень даже предсказуем. Который год со штрафными кругами бегает. Абсолютно непонятно в какой форме Цветков. Спринт провалил, остальные гонки отдыхал. Бабиков как Цветков. Логинов пошел на спад формы, индивидуалка лишь констатировала этот непреложный факт. Елисеев икс и игрек в одном лице. Малышко залез 1 разок в "цветы", и похоже считает свою задачу на сезон исчерпанной...

16:38

Bache Gabrielsen

Если эти два чудика, имею в виду Бабикова и Цветкова, не оправдают наше высокое доверие - пинков им надавать после финиша.

16:35

Ulan3

С основным составом норвежцев ловить нечего никому, если они сами не начудят. Французы и немцы тоже посерьезней наших выглядят. Про чехов, конечно ерунда. От 2 до 10 места - все реально. Но скорее всего 4-5.

16:25

мечта***

Удачи Вам ребята!!! Болеем за Вас и ждемммм медали!!!

16:21

Айртон

Чехи, судя по результатам, тоже должны русских делать.))

16:21

Айртон

Шило на мыло?)) А в прочем какая разница?!)) Всё будет зависеть от норгов, немцев и французов.))

16:19

tryam

у фуркада истерика случится на подиум..какой еще подиум

16:19

muzsolini

А вот Логинова но как раз и можно было поставить. Патронов-то много. А ногами неплох.

16:17

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