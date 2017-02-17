Гараничев не вошел в состав эстафеты

Тренерский штаб сборной России определился с четверкой, которая примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россию представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Таким образом, не побегут Александр Логинов, проваливший индивидуальную гонку, и Евгений Гараничев, который многократно уходил на штрафные круги в эстафете на главных стартах сезона.
Анастасия Волочкова
Волков тихоход,может Логинова стоило рискнуть поставить на первый этап?Все-таки 3 дополнительных патрона есть,а ногами побыстрее будет.
17:09
ДОЗВОН ГУБЕР
ЖАЛЬ!!!!! Много прикольных минут сутулый гном на стрельбище нам бы показал...
17:08
veterok1969
нету логике )
16:45
Andre_Saratov
Спорно. Но в любом случае спорно. Гараничев в эстафете непредсказуем на КМ, а на ЧМ очень даже предсказуем. Который год со штрафными кругами бегает. Абсолютно непонятно в какой форме Цветков. Спринт провалил, остальные гонки отдыхал. Бабиков как Цветков. Логинов пошел на спад формы, индивидуалка лишь констатировала этот непреложный факт. Елисеев икс и игрек в одном лице. Малышко залез 1 разок в "цветы", и похоже считает свою задачу на сезон исчерпанной...
16:38
Bache Gabrielsen
Если эти два чудика, имею в виду Бабикова и Цветкова, не оправдают наше высокое доверие - пинков им надавать после финиша.
16:35
Ulan3
С основным составом норвежцев ловить нечего никому, если они сами не начудят. Французы и немцы тоже посерьезней наших выглядят. Про чехов, конечно ерунда. От 2 до 10 места - все реально. Но скорее всего 4-5.
16:25
мечта***
Удачи Вам ребята!!! Болеем за Вас и ждемммм медали!!!
16:21
Айртон
Чехи, судя по результатам, тоже должны русских делать.))
16:21
Айртон
Шило на мыло?)) А в прочем какая разница?!)) Всё будет зависеть от норгов, немцев и французов.))
16:19
tryam
у фуркада истерика случится на подиум..какой еще подиум
16:19
muzsolini
А вот Логинова но как раз и можно было поставить. Патронов-то много. А ногами неплох.
16:17