Гараничев не вошел в состав эстафеты

Тренерский штаб сборной России определился с четверкой, которая примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россию представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Таким образом, не побегут Александр Логинов, проваливший индивидуальную гонку, и Евгений Гараничев, который многократно уходил на штрафные круги в эстафете на главных стартах сезона.