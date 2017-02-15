Галина Вишневская: "На допросе было очень страшно"

Представительница сборной Казахстана Галина Вишневская в интервью "СЭ" рассказала о том, как перед первой гонкой чемпионата мира в Хохфильцене в расположении команды произошел обыск. Сегодня международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что изученные образцы допинг-тестов казахстанских спортсменов, взятые накануне старта турнира, дали отрицательный результат.

– Как происходил допрос?

– Меня повезли в участок первой. Было очень страшно. Сначала даже переводчика не было. Лишь когда приехали наши, выдохнула. Первый раз в жизни у меня сняли отпечатки пальцев. Все выглядело так, будто мы жесткие бандиты – и нас повязали. Одна обстановка устрашала: вокруг клетки. Плюс с нами обращались предельно грубо. "У вас есть", "мы знаем", "мы уверены"…

– Потом был допинг-контроль?

– Да. Во время допроса зашел еще один сотрудник полиции и сказал мне: "Пойдем, попьешь воды". Я не поняла, ведь жажды не было. Объяснили, что нужно сдавать допинг-тест. Причем все происходило с нарушением процедуры. Нас заставляли пить воду из под крана, хотя мы знаем, что делать это можно только из запечатанных бутылок. Вода, кстати, была холодная. Попросила леденцы, которые у меня изъяли. На что услышала: "Ничего, потерпишь". Терплю до сих пор. (Владимир ИВАНОВ)

"Мы знаем, что у вас допинг, лучше признавайтесь сами"