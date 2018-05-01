13:29 | Биатлон

Габриэла Коукалова: "Бессеберг не боролся за чистый спорт"

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не удивлена скандалу вокруг главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Обладательница Кубка мира-2016 верит, что функционер закрывал глаза на проблему допинга.

Я совсем этому не удивлена, – приводит NRK слова Коукаловой. – Рано или поздно это бы случилось. У меня нет оснований полагать, что обвинения в сокрытии положительных допинг-проб ложны. Мне не нравилось, что Бессеберг ведет себя, будто бы ничего не случилось. Он поддерживал Россию публично, не боролся за чистый биатлон. IBU полностью не справился с проблемой допинга.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Браво, Габичка!!!!! Выдвигайся в президенты "ибю" и покажи этому нарко--допинговому СБРу где "раки зимуют" !!! Лет на 50 отправишь их отдохнуть от биатлона!!!

13:44

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