Габриэла Коукалова: "Бессеберг не боролся за чистый спорт"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не удивлена скандалу вокруг главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Обладательница Кубка мира-2016 верит, что функционер закрывал глаза на проблему допинга.

– Я совсем этому не удивлена, – приводит NRK слова Коукаловой. – Рано или поздно это бы случилось. У меня нет оснований полагать, что обвинения в сокрытии положительных допинг-проб ложны. Мне не нравилось, что Бессеберг ведет себя, будто бы ничего не случилось. Он поддерживал Россию публично, не боролся за чистый биатлон. IBU полностью не справился с проблемой допинга.