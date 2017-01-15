Евгений Гараничев: "Снег закрывал мушку - и я допустил промахи"

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что причиной промахов стал снег, который начался во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсмен пришел к финишу 25-м и допустил четыре промаха.

- Лыжным ходом я доволен, по дистанции шел в своем темпе и при необходимости его наращивал, - сказал Гараничев. - Я еще после спринта говорил, что удалось поймать свой ход и сейчас я постепенно добавляю. Что касается стрельбы, на "стойке" это была моя ошибка. Пошел снег крупными хлопьями, при выстреле они попадали в диоптр и закрывали мушку. Из-за этого я до конца не мог отработать каждый выстрел и допускал промахи. В целом, гонка получилась 50 на 50: лыжным ходом я доволен, а вот стрельбой нет. Но главное, что самочувствие постепенно приходит к оптимальному состоянию. (Наталья МАРЬЯНЧИК)