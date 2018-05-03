Дмитрий Васильев: "Управлять биатлоном должен только биатлонист"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что руководить Союзом биатлонистов России (СБР) может только бывший спортсмен, который к тому же имеет опыт управления.

– Управлять биатлоном должен только биатлонист – в этом у меня нет и тени сомнения, – цитирует "Р-Спорт" Васильева. – Но биатлонист с управленческим опытом. Пусть это будет региональная федерация, но не один и не два и не четыре года. А лет 6-8, чтобы по-настоящему прочувствовать, что такое управленческая работа, пройти в ней все стадии. Это обязательное условие, как в армии: не может стать генералом тот, кто не был солдатом. Точно так же как тренером сборной ни при каких условиях нельзя ставить вчерашнего, пусть даже самого успешного спортсмена.

Ранее стало известно, что Васильев совместно с первым вице-президентом Международного союза биатлонистов Виктором Майгуровым будут участвовать в выборах президента СБР. Васильев будет претендовать на пост вице-президента, Майгуров – руководителя организации.

Выборы президента Союза пройдут 18 мая в Тюмени.