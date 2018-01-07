Дмитрий Губерниев: "Поздравляю Пихлера, мой давний соратник по борьбе счастлив!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную Швеции и тренера национальной команды Вольфганга Пихлера с результатами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он также выразил надежду, что на этапе в Рупольдинге российские спортсмены "вспрянут ото сна".

Напомним, мужская сборная Швеции стала победителем эстафеты, шведки заняли третье место. Российские команды расположились на 4-й строчке.

"Поздравляю шведов!!! Женщины третьи в эстафете, мужчины выиграли!! Было весьма туманно, но гонка состоялась!!! Фредрик Линдстрем доволен, поздравляю и Вольфганга Пихлера!!! Мой друг давний и соратник по борьбе счастлив!!! Ждем Рупольдинг, там Россия вспрянет ото сна и на обломках Фуркадова самовластья напишут наши имена!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

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