Дмитрий Губерниев: "Поздравляю Пихлера, мой давний соратник по борьбе счастлив!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную Швеции и тренера национальной команды Вольфганга Пихлера с результатами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он также выразил надежду, что на этапе в Рупольдинге российские спортсмены "вспрянут ото сна".
Напомним, мужская сборная Швеции стала победителем эстафеты, шведки заняли третье место. Российские команды расположились на 4-й строчке.
"Поздравляю шведов!!! Женщины третьи в эстафете, мужчины выиграли!! Было весьма туманно, но гонка состоялась!!! Фредрик Линдстрем доволен, поздравляю и Вольфганга Пихлера!!! Мой друг давний и соратник по борьбе счастлив!!! Ждем Рупольдинг, там Россия вспрянет ото сна и на обломках Фуркадова самовластья напишут наши имена!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.
Нулевая видимость. Приговорены к четвертому месту
Поздравляю шведов!!! Женщины третьи в эстафете , мужчины выиграли!!!! Было весьма туманно , но гонка состоялась!!!!Фредрик Линдстрем доволен , поздравляю и Вольфганга Пихлера!!! Мой друг давний и соратник по борьбе счастлив!!!!!Ждем Рупольдинг , там Россия вспрянет ото сна и на обломках Фуркадова самовластья напишут наши имена!!!! Пы Сы - друзья , Отчизне посвятим! Души прекрасные порывы!!!!! Пушкин - он и в биатлоне АС!!!!!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤣🤣🤣🎼🎼🤘🏻🤘🏻🏆🏆🔥🔥🔥👍👍👍👍👍😜😜😜😌😌👻👻👻🤚🤚🤚😻😻✋️✋️🎤🎤❤️❤️🔝🔝🔝🎧🎧🎧😘😘😘😀😀👄👄👄👄👄👄👄 #пушкин #стихи #поэззия #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #пихлер #швеция #ветер #огонь #нормуль
maksimalist
Пришлось самому считать статистику женских гонок. Последнее третье место Акимовой было 17 декабря 2016 года в Поклюке. После этого прошло 25 гонок в сезоне 2016/2017. Был один подиум в смешанной эстафете 9 февраля 2017 года, когда Ольга Ойвсё Подчуфарова запорола гонку и вместо золота нам досталась бронза, а Шипулин просто вытянул. Поэтому эту гонку нельзя внести в актив женщинам и считать не следует. В сезоне 2017-2018 года прошло 14 гонок. Итого 25+14=39 женских гонок без подиумов. Женский состав при этом не меняется. Глупость это или предательство?!
00:05
nick010662
Как же все таки не повезло нам, что протекционизм и всякий прочий изм лишил нас приличного уровня биатлонистов. Но это оказалось еще не все. Еще больше нам не повезло с комментатором этого самого биатлона. Мало того, что он чешет в эфире всякую хрень, дак он еще авторские программы и личные инстаграммы в прямом эфире пытается двигать. У нас явный перекос между содержанием самого биатлона с его освещением в эфире. Ну пусть это чудо треплет о том, кто беременный и у кого критические дни, ну за чем же позорить наших девчонок на всю страну? Короче, надо этого Митю, от соски под названием биатлон, как то отучивать и очень хочется чтобы на эту пагубную привычку обратило внимание руководство канала!
22:33 7 января
Thomas_Boy_
Дима сам-то понимает, что он напрочь конченый?
21:25 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Ну всем своим ""недругам"" успел за последнее время лизнуть в заднепроходное отверстие всемирно известный губершлёп!!!!!! Остался только Паша Ростовцев, но ОН однозначно гребуну не дастся!!!!!!
20:56 7 января
fanatold
Нигде не чешется, трепло? Тебя бы поздравить... лопатой.
20:46 7 января
Serenky25
А этот знай все рюмки опрокидывает.
20:27 7 января
rusfed 2.0
В далекой юности товарищ по лодке задел голову Димочки веслом, не иначе
20:17 7 января