Дмитрий Губерниев: "Крайне важно, чтобы чемпионат мира-2021 прошел в Тюмени"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что многие спортсмены будут рады приехать на чемпионат мира-2021 в Тюмень. По его словам, очень важно, чтобы мировое первенство прошло в России.

– Насколько для вас важно, чтобы чемпионат мира-2021 прошел именно в Тюмени? - вопрос Губерниеву.

– Крайне важно! Я был в составе делегации во время выборов, читал огромную речь на английском языке. Впервые в жизни! Жутко волновался, репетировал три дня, как черт угорелый.

Но это ладно. Просто я очень люблю Тюмень. Дружу с огромным количеством людей из этого прекрасного города. Вижу, как работу проводит губернатор Владимир Якушев. Тот самый случай, когда власть стоит похвалить за реальные дела. Без него биатлон представить сложно. А самое главное – там замечательные люди. Всегда чувствую себя там, как дома.

И я счастлив, что Андерс Бессеберг сообщил о том, что Тюмень стоит в календаре следующего сезона. При этом многие спортсмены признаются, что были бы очень рады приехать к нам на Кубок мира.

– Например?

– Да хотя бы Доротея Вирер. Все, кто хоть раз был на соревнованиях в России, знают, что мы всегда устраиваем настоящий праздник. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Губерниева