Директор школы, где занималась Моисеева, отстранен от должности после секс-скандала

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поддержал тренера Сергея Латышева. По информации СМИ, его отстранили от работы после того, как он придал огласке факт домогательств к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой со стороны со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. В то же время Терюшков добавил, что директор школы "Истина", где занималась Моисеева, Андрей Калугин отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки.

- После появления сообщений об оказании давления на тренеров, поддерживающих биатлонистку Анну Моисееву, директор спортивной школы "Истина" Андрей Кулагин был отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки, - отметил Терюшков. - Со стороны Министерства физической культуры и спорта Московской области никаких указаний о кадровых решениях в отношении тренера Сергея Латышева не поступало. Специалист продолжит работу. Мы никому не позволим оказывать личное вмешательство в эту ситуацию, особенно в период проверки.

У каждого тренера есть своя задача на сезон. В приоритет ставится спортивный результат. На основании этого и принимаемся решение о продолжение работы с тем или иным специалистом. Для предупреждения и предотвращения подобных ситуаций в Министерстве физической культуры и спорта Московской области открывается горячая линия для обращений спортсменов и сотрудников спортивных учреждений Подмосковья, куда можно сообщать обо всех случаях злоупотребления служебным положением: как о таких ситуациях, в которой оказалась Анна Моисеева, так и о каком-либо давлении на работников со стороны руководства. (Андрей СИЗЯКИН)