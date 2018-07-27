Дарья Домрачева: "Мне запомнились победные гонки в Сочи, особенно масс-старт"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о запоминающихся моментах своей карьеры.

- Если мысленно пройтись по всей моей карьере, я наверняка смогу вспомнить что-то особенное о каждой из гонок, то, что у меня ассоциируется именно с этим днем и с этим соревнованием. Но если уж выделять что-то наиболее запоминающееся, то это юниорский чемпионат мира, где мне удалось выиграть две золотые медали, - цитирует спортсменку Fashion Collection. - Именно те старты дали мне понять, что я действительно на верном пути и не зря столько времени посвящаю этому спорту. Тогда мне было 18, этот чемпионат стал одним из первых крупных соревнований, где мне важно было показать результат, мотивирующий на продолжение. Хорошо запомнились гонки, где стреляла из положения стоя вместо лежа… Конечно же, победные гонки Сочи, особенно масстарт, который проходил на невероятном напряжении предыдущих стартов. Гонки Кореи, опять же, масстарт, ставший переломным. Приятно осознавать, что после череды неудач выстояла, не сломалась, подтвердила свой бойцовский характер и вырвала ту важную медаль, а затем уже все вместе закрепили результат эстафетным золотом.

31-летняя Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, победительница общего зачета Кубка мира.