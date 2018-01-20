Дальмайер выиграла гонку преследования в Антерсельве, Юрлова - 14-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве. Она преодолела дистанцию 10 километров с одним промахом.
Это вторая победа 24-летней Дальмайер в этом сезоне в личных гонках.
Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, тройку лучших замкнула белоруска Дарья Домрачева. Отметим, что Домрачева не стала бороться с Вирер в финишном створе после того, как наступила сопернице на палку.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, финишировавшая 14-й.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Дальмайер (Германия) - 29.45,0 (1 шт. круг)
2. Вирер (Италия) - отставание 17,3 (2)
3. Домрачева (Белоруссия) - 20,2 (2)
4. Т. Экхофф (Норвегия) - 1.09,9 (4)
5. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.18,4 (2)
6. Вишневская (Казахстан) - 1.20,1 (0)
14. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.57,3 (3)
42. УСЛУГИНА (Россия) - 4.03,0 (4)
46. АКИМОВА (Россия) - 4.14,0 (5)
staerswimmer23
IVANKOROV, потому что тренируют по методике hhh.14170
20:12
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
IVANKOROV
Чем больше я смотрю на это убожество (да простят меня спортсмены, которых я искренне люблю и уважаю), тем больше я убеждаюсь в том, что тренерский штаб надо гнать поганой метлой. Мы, болельщики можем говорить о многом, но, очевидным являются две вещи, физическая и техническая готовность. При достаточной физической готовности технические элементы решаются просто. Посмотрите что пишут во флешах девушки: - в глазах рябило, в носу свербило, не знаю что со мной, высокогорье, среднегорье и прочее, но никто не сказал, что - при таком количестве ошибок на стрельбище, даже при моей скорости не было возможности компенсировать эти ошибки. Очевидным является факт, что вы не можете натренировать бегуна побеждать на 100 метров у Болта, Гая, и прочих, потому что тут кроме физической готовности и химические реакции заложенные родителями и природой, но, чёрт возьми, если я не могу пробежать 100 метров за 9 секунд, то я могу себя натренировать бегать 10 раз по 11 секунд, то есть, вы можете натренировать спортсмена к дистанционной, скоростной выносливости. Если тренера не могут достичь этого, то имеем то, что имеем. Пример - сборная по лыжам при Вяльбе, бегут, бегут и ещё раз бегут. Физические кондиции есть. Почему у биатлонистов нет физических кондиций?
16:34
Доктор со стажем
Дарья просто уходила от дисквалификации за инцидент в финишном створе, благородство здесь ни при чём.
16:19
ruslya
что опять губа вопил? что хороший результат и скоро будет еще лучше?
16:19
ivradm
Чудесная гонка :) Очень рад, что сегодня мы без цветов и наград, "нам такой футбол не нужен"
16:02
fair
дарья просто просто понимала, что в раной борьбе не взяла бы доротею, от и пустила, молодец конечно
15:50
Бней Иегуда
Лаура, дас ист фантастиш!)) Бундесманшафт сегодня жжёт!))
15:49
alexzander
Дарья очень благородно поступила,МОЛОДЕЦ!!!
15:48