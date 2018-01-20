Дальмайер выиграла гонку преследования в Антерсельве, Юрлова - 14-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве. Она преодолела дистанцию 10 километров с одним промахом.

Это вторая победа 24-летней Дальмайер в этом сезоне в личных гонках.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, тройку лучших замкнула белоруска Дарья Домрачева. Отметим, что Домрачева не стала бороться с Вирер в финишном створе после того, как наступила сопернице на палку.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, финишировавшая 14-й.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Дальмайер (Германия) - 29.45,0 (1 шт. круг)

2. Вирер (Италия) - отставание 17,3 (2)

3. Домрачева (Белоруссия) - 20,2 (2)

4. Т. Экхофф (Норвегия) - 1.09,9 (4)

5. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.18,4 (2)

6. Вишневская (Казахстан) - 1.20,1 (0)

14. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.57,3 (3)

42. УСЛУГИНА (Россия) - 4.03,0 (4)

46. АКИМОВА (Россия) - 4.14,0 (5)

Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!