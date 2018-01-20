15:44 | Биатлон

Дальмайер выиграла гонку преследования в Антерсельве, Юрлова - 14-я

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Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве. Она преодолела дистанцию 10 километров с одним промахом.

Это вторая победа 24-летней Дальмайер в этом сезоне в личных гонках.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, тройку лучших замкнула белоруска Дарья Домрачева. Отметим, что Домрачева не стала бороться с Вирер в финишном створе после того, как наступила сопернице на палку.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, финишировавшая 14-й.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Дальмайер (Германия) - 29.45,0 (1 шт. круг)

2. Вирер (Италия) - отставание 17,3 (2)

3. Домрачева (Белоруссия) - 20,2 (2)

4. Т. Экхофф (Норвегия) - 1.09,9 (4)

5. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.18,4 (2)

6. Вишневская (Казахстан) - 1.20,1 (0)

14. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.57,3 (3)

42. УСЛУГИНА (Россия) - 4.03,0 (4)

46. АКИМОВА (Россия) - 4.14,0 (5)

Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (9)
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staerswimmer23

IVANKOROV, потому что тренируют по методике hhh.14170

20:12

hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:48

IVANKOROV

Чем больше я смотрю на это убожество (да простят меня спортсмены, которых я искренне люблю и уважаю), тем больше я убеждаюсь в том, что тренерский штаб надо гнать поганой метлой. Мы, болельщики можем говорить о многом, но, очевидным являются две вещи, физическая и техническая готовность. При достаточной физической готовности технические элементы решаются просто. Посмотрите что пишут во флешах девушки: - в глазах рябило, в носу свербило, не знаю что со мной, высокогорье, среднегорье и прочее, но никто не сказал, что - при таком количестве ошибок на стрельбище, даже при моей скорости не было возможности компенсировать эти ошибки. Очевидным является факт, что вы не можете натренировать бегуна побеждать на 100 метров у Болта, Гая, и прочих, потому что тут кроме физической готовности и химические реакции заложенные родителями и природой, но, чёрт возьми, если я не могу пробежать 100 метров за 9 секунд, то я могу себя натренировать бегать 10 раз по 11 секунд, то есть, вы можете натренировать спортсмена к дистанционной, скоростной выносливости. Если тренера не могут достичь этого, то имеем то, что имеем. Пример - сборная по лыжам при Вяльбе, бегут, бегут и ещё раз бегут. Физические кондиции есть. Почему у биатлонистов нет физических кондиций?

16:34

Доктор со стажем

Дарья просто уходила от дисквалификации за инцидент в финишном створе, благородство здесь ни при чём.

16:19

ruslya

что опять губа вопил? что хороший результат и скоро будет еще лучше?

16:19

ivradm

Чудесная гонка :) Очень рад, что сегодня мы без цветов и наград, "нам такой футбол не нужен"

16:02

fair

дарья просто просто понимала, что в раной борьбе не взяла бы доротею, от и пустила, молодец конечно

15:50

Бней Иегуда

Лаура, дас ист фантастиш!)) Бундесманшафт сегодня жжёт!))

15:49

alexzander

Дарья очень благородно поступила,МОЛОДЕЦ!!!

15:48