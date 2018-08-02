Чепиков назвал причину бегства российских биатлонисток на Украину

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков в интервью "Известиям" рассказал, почему три российские биатлонистки решили выступать за сборную Украины. Речь идет об Екатерине Бех, Анастасии Рассказовой и Оксане Москаленко.

- В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов, и эти переходы будут всегда, и их не запретишь, - отметил Чепиков. - У нас же есть очень много центров подготовки спортсменов начального уровня, чего нет ни в Белоруссии, ни в Украине.



В перспективе нам бы хотелось, чтобы спортсмены высокого уровня выступали под флагом сборной России. Необходимо вести постоянную работу и выстраивать доверительные отношения.