Антон Шипулин: "Волков после финиша кричал: "Надо брать меня на Олимпиаду!"

Антон Шипулин после победы в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене сообщил, что после финиша его партнер по команде Алексей Волков кричал, что его надо брать на Олимпийские игры-2018, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона и обошли ставшую второй Францию на 5,8 секунды.

"Волков после финиша кричал: "Вот видите, я талисман! Надо брать меня на Олимпиаду-2018"!" – сказал Шипулин.