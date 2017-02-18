18:46 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Волков после финиша кричал: "Надо брать меня на Олимпиаду!"

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Антон Шипулин после победы в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене сообщил, что после финиша его партнер по команде Алексей Волков кричал, что его надо брать на Олимпийские игры-2018, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона и обошли ставшую второй Францию на 5,8 секунды.

"Волков после финиша кричал: "Вот видите, я талисман! Надо брать меня на Олимпиаду-2018"!" – сказал Шипулин.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Лёшин папа

Лишь бы все чистые были... ( наши )

19:06

RW.irk

Так более того, по одному промаху Волкова на каждом рубеже, вы думали это плохая стрельба стабильного стрелка? Нет, это гарантия победы России в эстафете! Проверено Сочи и Хохфильценом))

18:59

rusfed 2.0

А на Олимпиаду поедет ... Малышко!

18:50

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