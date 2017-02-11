Антон Шипулин: "Во время гонки почему-то было некомфортно"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене во флэш-интервью подчеркнул, что на огневых рубежах допустил серьезные ошибки. По словам Шипулина, на дистанции он чувствовал себя некомфортно.

– Сегодня у всех, в том числе и у вас, было очень много промахов – в чем причина?

– Со стрельбой вновь не справился. Во всех промахах, по крайней мере, на "стойке" допустил серьезные ошибки. Но это спорт, биатлон. Сегодня не удалось, очень расстроен. Но надо не опускать руки и работать дальше. Завтра гонка преследования – будет тяжело, но шансы побороться есть даже и с далеких мест.

– Ходом вы стали девятым, как оцените свою форму?

– Было очень тяжело по сравнению с эстафетой. Не знаю, почему, но было некомфортно во время гонки.