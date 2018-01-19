Антон Шипулин: "Родители - мастера спорта по лыжам и биатлону, но меня не заставляли этим заниматься"

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, что он занимался многими видами спорта: футболом, баскетболом, каратэ. По его словам, все свободное время он посвящал тренировкам.

- Заниматься биатлоном я начал с 15 лет, - цитирует kalashnikov.media Шипулина. - А до этого лыжами занимался. Я пошел в секцию где-то с 7 лет, а до этого с 5-6 лет катался. Потом начал осознанно уже начал тренироваться. Надо было выбирать, каким видом спорта заниматься, естественно родители меня подталкивали, мол, мы лыжники, но никогда не настаивали.

Я занимался и каратэ 2 года в школе. И футболом, и баскетболом занимался. Хотел боксом заниматься, но родители отговорили. Я все свободное время занимался домашними заданиями или тренировками. График был достаточно сложный. Я помню, когда я занимался и лыжами и каратэ, я ездил на тренировку с сестрой Аней, после тренировки приезжали, обедали, шли в школу, мы учились со второй смены. После школы перекусывали и шли на каратэ, после каратэ иногда был такой уставший, что даже домашние задания не хотелось делать, но родители заставляли. Я помню, что домашняя работа мне легко давалась. Я приходил, за час быстренько что-то рисовал. Что не хотелось делать - приходил пораньше на 20 минут в школу и доделывал. Иногда на переменках.

Настя (Кузьмина, сестра Антона Шипулина - Прим. "СЭ") лыжами начала заниматься раньше, еще у родителей, когда они были тренерами. Мама и папа мастера спорта и по лыжам и по биатлону. Но они никогда не заставляли нас этим заниматься. В детстве, когда они были тренерами, мы ездили с ними на сборы, в какие-то пионерлагеря в Тюменской области. Мы настолько прониклись каким-то лыжным духом, что у нас уже в подсознании не было выбора на другой вид спорта.

Я помню, как родители водили нас кататься на валенках. Родители никогда не пытались навязать нам этот вид спорта, а разнообразить его, чтобы заинтересовать. Я помню, что отец все время искал какие-то спуски, делал какие-то трамплинчики. Мы выезжали всей семьей, брали двоюродных братьев и сестер, друзей. Мы играли в догонялки, прыгали с трамплина. Это всегда был праздник, когда родители говорили на выходных: "Мы сегодня едем кататься на санках или лыжах".

Нас вообще приучали к зиме. Я помню, что с самого детства, отец со мной выходил и показывал как правильно заливать горки. Каждую зиму, как только выпадал снег, мы накидывали огромную кучу, а потом с девятого этажа бегали с ведрами, по ведру в каждой руке, так хотелось быстрее залить эту горку. И на следующий день ждешь утра, чтоб проверить, насколько хорошо она катит, насколько хорошо залили горку.