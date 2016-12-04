Антон Бабиков: "Состояние невероятное"

Российский биатлонист Антон Бабиков, который выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, подчеркнул: в первых гонках сезона больше всего интересует собственное состояние, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

– Состояние невероятное, – начал Бабиков. – Гонка начиналась очень плотно, был не такой штиль, как в субботу в спринте, поэтому пришлось непросто. Не сказал бы, что волновался слишком сильно: все-таки в первых гонках сезона интересуют не столько соперники, сколько собственное состояние. Самым лучшим выступлением в карьере до приезда в Эстерсунд у меня был чемпионат мира в Осло, там я стал в спринте 23-м, а гонку преследования закончил 21-м. Естественно, я доволен. В том числе и тем, что не только у меня выступление получилось успешным, но и у Максима Цветкова. Что касается предыдущих стартов, не всякая страна начинает Кубок мира с побед.

Бабиков, для которого это первая победа в карьере на этапах Кубка мира, и Цветков, который финишировал вторым, прервали неудачную серию сборной – до этого старта россияне 25 гонок подряд не попадали в призы.

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