Антон Бабиков: "Состояние невероятное"

Российский биатлонист Антон Бабиков, который выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, подчеркнул: в первых гонках сезона больше всего интересует собственное состояние, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
– Состояние невероятное, – начал Бабиков. – Гонка начиналась очень плотно, был не такой штиль, как в субботу в спринте, поэтому пришлось непросто. Не сказал бы, что волновался слишком сильно: все-таки в первых гонках сезона интересуют не столько соперники, сколько собственное состояние. Самым лучшим выступлением в карьере до приезда в Эстерсунд у меня был чемпионат мира в Осло, там я стал в спринте 23-м, а гонку преследования закончил 21-м. Естественно, я доволен. В том числе и тем, что не только у меня выступление получилось успешным, но и у Максима Цветкова. Что касается предыдущих стартов, не всякая страна начинает Кубок мира с побед.
Бабиков, для которого это первая победа в карьере на этапах Кубка мира, и Цветков, который финишировал вторым, прервали неудачную серию сборной – до этого старта россияне 25 гонок подряд не попадали в призы.
740
а у нас биатлонистки чьи-то дочери- жены блатных недожителей, как в РАН, там масса дочек стали тоже академиками.... вотчина.... виролайнен будет ползать до пенсии....
17:29
maximalist
Поздравляю всех!!! Если комментарии читают люди, относящиеся к женскому биатлону, то гонка доказала следующее. 1. В БИАТЛОНЕ ПОБЕЖДАЮТ МОЛОДЫЕ, ДЛИННОНОГИЕ И МЕТКИЕ. 2. МОЛОДЫМ НЕОБХОДИМО ДОВЕРЯТЬ И УМЕТЬ ЖДАТЬ, А НЕ УБИРАТЬ ОБРАТНО В КУБОК IBU ПОСЛЕ ОДНОГО НЕУДАЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КУБКЕ МИРА. БАБИКОВ ВЗЯЛ ЗОЛОТО С 14-ОЙ ГОНКИ. 3. У НАС ЕСТЬ БИАТЛОНИСТКИ ТИПА БАБИКОВА - КАЙШЕВА, УКОЛОВА И ДРУГИЕ. ДАЙТЕ ИМ КАРТ-ЮЛАНШ НА ВЕСЬ СЕЗОН!! 4. ВЕТЕРАНКАМ (ОСОБЕННО НЕ ДЛИННОКОНОГИМ) ПОРА НА ПОКОЙ!!1 5. ВВЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА В ВИДЕ ВОЗВРАТА ПРЕМИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ДОПЛАТ ЗА ТО, ЧТО СТАВЯТ В КОМАНДЫ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА НЕ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ДАННЫМ, А ПО СУБЪЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА.
16:53