Александр Селифонов: "Будет печально, если Шипулин завершит карьеру"

Бывший старший тренер женской сборной России Александр Селифонов рассказал, как относится к возможному завершению карьеры Антоном Шипулиным и не стал осуждать спортсменок, которые могут перейти из-под российского под белорусский флаг.

– Спортивная карьера – короткий промежуток жизни, – отметил Селифонов. – И если считать, что Антон сейчас на самом высоком уровне, то заканчивать в самом расцвете сил, на мой взгляд, неправильно. Когда еще можно быть на вершине, показывать высокие результаты, работать на будущее. Мне будет печально, если он на самом деле закончит. С другой стороны, только он может сказать, насколько по нему ударило заболевание мононуклеозом. Наверное, поэтому он и взял паузу до осени.

– Много шуму наделали известия, что группа российских биатлонисток рассматривает возможность перехода в сборную Белоруссии.

– Естественно, что девушки, которые у нас не попадают в состав, ищут пути реализации на более высоком уровне, чем домашняя подготовка. Способы выйти на высокий уровень, выступать на этапах Кубках мира, Кубка IBU. Понятно, что нам бы, например, хотелось, чтобы в свое время остались и Настя Кузьмина, и Даша Домрачева. Но жизнь так устроена – спортсмены ищут, где им будет лучше. Если не видят перспективы здесь, пробуют в другой стране. (Антон БАБОШИН)