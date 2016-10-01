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Александр Лукашенко поздравил Домрачеву и Бьорндалена с рождением ребенка

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Президент Белруссии Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву Оле Эйнара Бьорндалена с рождением дочери. У пары родилась дочь, вес которой составляет 3,6 кг, сообщает БЕЛТА.

Напомним, в начале апреля 42-летний Бьорндален заявил о намерении продолжить карьеру до Олимпиады-2018 и официально не только подтвердил свои отношения с Домрачевой, но и объявил: пара ждет первенца. В середине июля спортсмены сообщили о том, что сыграли свадьбу.

Дополнительная информация

http://www.belta.by/president/view/prezident-belarusi-pozdravil-darjju-domrachevu-i-ule-ejnara-bjerndalena-s-rozhdeniem-docheri-212737-2016/

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