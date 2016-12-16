Акимова выиграла спринт в Нове-Место

Россиянка Татьяна Акимова стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Для 26-летней Акимовой это не только первая победа, но и первый подиум в карьере. До этого в личных гонках Акимова не поднималась выше 12-го места.

Второй стала француженка Анаис Шевалье, третьей – американка Сьюзен Данкли.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. АКИМОВА (Россия) - 21.58,9 (0 шт. кругов)

2. А. Шевалье (Франция) - отставание 4,3 (0)

3. Данкли (США) - 5,1 (0)

4. Дальмайер (Германия) - 16,5 (2)

5. Мякяряйнен (Финляндия) - 18,2 (2)

6. Бреза (Франция) - 18,4 (2).

31. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 1.18,9 (1)

32. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.19,3 (1)…

47. СЛЕПЦОВА (Россия) - 1.38,3 (2)…

63. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 2.00,6 (3)