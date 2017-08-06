Вячеслав Нирка: "Лямин и Красильников претендовали как минимум на финал ЧМ"

Главный тренер мужской сборной России Вячеслав Нирка назвал серьезным достижением брозновые медали чемпионата мира, завоеванные Никитой Ляминым и Вячеславом Красильниковым. По его словам, поражение в полуфинале чемпионата мира от австрийцев было обидным.

Напомним, в матче за 3-е место россияне в двух сетах обыграли голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорса (21:17, 21:17).

– Закончился очень долгий и тяжелый турнир. Красильников и Лямин потерпели обидное поражение в полуфинале, который, по сути, разделил весь турнир для них на две части, – цитирует "Р-Спорт" Нирку. – Они на протяжении всего года отлично выступали, возглавляют мировой рейтинг. Красильников и Лямин были способны выиграть более высокие награды, на финал как минимум точно претендовали. Они большие молодцы, достойное выступление! Бронзовые медали чемпионата мира – это серьезное достижение для российского пляжного волейбола.

До Олимпиады 2020 года в Токио еще далеко. Уровень мужского волейбола очень высок, конкуренция жесточайшая, будет новый чемпион мира. Поэтому пока еще рано говорить о перспективах Красильникова и Лямина на Олимпиаде. Так далеко не заглядываем. До Олимпиады им надо сохранить стабильность – это самое главное в пляжном волейболе.