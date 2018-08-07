Тренер сборной России по пляжному волейболу покинул команду по личным причинам

Один из членов тренерского штаба мужской сборной России по пляжному волейболу Риво Весик покинул команду из-за личных причин. 38-летний эстонский специалист ранее работал в национальной команде с парой Артем Ярзуткин/Олег Стояновский.

- Чтобы избежать каких-то слухов или недопонимания, хочу сейчас официально сообщить, что, к сожалению, Риво покинул сборную по своим личным причинам, - цитирует РИА Новости главного тренера национальной команды по пляжному волейболу Вячеслава Нирку. - Никаких проблем у нас не было, это его решение, связанное с личным. Мы разошлись по-доброму и без каких-то проблем, все нормально.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу пройдет в Москве с 8 по 12 августа.