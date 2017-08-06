Лямин и Красильников не смогли выйти в финал чемпионата мира

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников потерпели поражение от австрийцев Александера Хорста и Клеменса Допплера в матче 1/2 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 20:22, 19:21.

В матче за третье место россияне сыграют с голландцами Мартеном ван Гардереном и Кристианом Варенхорсом. В финале пара Хорст/Допплер встретится с бразильцами Эвандру Оливейрой и Андре Лойолой Штайном. Обе встречи состоятся позже в воскресенье, 6 августа.