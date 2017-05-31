Лихолетов и Лешуков прошли в основную сетку Мирового тура в Москве

Россияне Александр Лихолетов и Илья Лешуков выиграли квалификацию Мирового тура в Москве. Еще один российский дуэт - Ярослав Кошкарев и Руслан Быканов - проиграли в финале, как и Александра Моисеева и Екатерина Сырцова в женском турнире.
1 июня стартуют матчи основной сетки. У женщин Россию представят три пары – Уколова/Барсук, Бирлова/Макрогузова и Мотрич/Холомина. У мужчин Россию представят Лямин/Красильников, Стояновский/Ярзуткин, Сиволап/Величко и Лихолетов/Лешуков.
Москва
Мировой тур
Квалификация
Мужчины
1/2 финала
Эрмакора/Приштауц-Тельснигг (Австрия) - КОШКАРЕВ/БЫКАНОВ (Россия) - 1:2 (17:21, 21:18, 10:15)
Шуманн/Толе (Германия) - ЛИХОЛЕТОВ/ЛЕШУКОВ (Россия) - 1:2 (21:15, 20:22, 8:15)
Финалы
Сальгадо/Карвальес (Бразилия) - КОШКАРЕВ/БЫКАНОВ (Россия) - 2:0 (21:14, 21:13)
ЛИХОЛЕТОВ/ЛЕШУКОВ (Россия) - Бабич/Гордеев (Украина) - 2:1 )19:21, 22:20, 15:11)
Женщины
1/2 финала
Артахо/Нгуамо (Австралия) - МОИСЕЕВА/СЫРЦЕВА (Россия) - 1:2 (21:19, 19:21, 15:7)
Финалы
МОИСЕЕВА/СЫРЦЕВА (Россия) - Синнема/Стуббе (Голландия) - 1:2 (19:21, 21:16, 23:25)