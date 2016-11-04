Сергей Анохин: "Сейчас не только Россия может получить от бразильцев 0:7"

Председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин прокомментировал "СЭ" разгромное поражение от Бразилии (0:7) в полуфинале Межконтинентального кубка. Это поражение стало для россиян самым крупным в истории.

– К сожалению, сейчас мы не готовы на равных бороться с Бразилией. И ни одна команда не готова с ними сейчас бороться. Эра бразильского футбола возвращается. С таким счетом, думаю, может проиграть им любой соперник, в том числе и мы. Таити вчера 10 от них получили.

– В то же время Россия не отобралась на чемпионат мира, получила семь мячей от Бразилии. Закат нашей эры?

– Нет. Просто идет смена поколений. Никакого заката нет. Бразильцы тоже переживали смену поколений. Сейчас они пришли к тому, что есть.

– Что теперь собираетесь делать?

– Менять состав сборной, наигрывать новых игроков. Будем развивать пляжный футбол в регионах, строить крытые стадионы, приводить этот вид спорта в детско-юношеские школы и таким образом менять ситуацию.

– Вы ничего не сказали о тренере. Лихачев продолжит тренировать сборную России?

– Лихачев продолжит тренировать сборную. Мы проиграли Бразилии с таким крупным счетом, но мы остались в элите мирового пляжного футбола. Как минимум в тройке лучших команд. Завтра в матче за третье место мы это докажем.

– Просто перед началом турнира вы сказали, что даже второе место станет неудачным…

– Я же говорю, что сезон провальный. Беру ответственность, в том числе и на себя. Однако напоминаю, мы в полуфинале Межконтинентального кубка. Рвать на голове волосы точно не станем. Надо работать, чтобы вернуться на пьедестал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)