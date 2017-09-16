Сборная России вышла в финал Евролиги

Сборная России одержала победу над Италией (4:2) в заключительном матче группового турнира Евролиги, которая проходит в Террачине.

Забитыми голами в составе россиян отличились Николай Крышанов, Алексей Павленко. Кирилл Романов оформил дубль.

В финале национальная команда сыграет с Португалией. Встреча состоится 17 сентября.