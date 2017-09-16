Сборная России вышла в финал Евролиги

Сборная России одержала победу над Италией (4:2) в заключительном матче группового турнира Евролиги, которая проходит в Террачине.
Забитыми голами в составе россиян отличились Николай Крышанов, Алексей Павленко. Кирилл Романов оформил дубль.
В финале национальная команда сыграет с Португалией. Встреча состоится 17 сентября.
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ЦСКА71
парни просто молодцы!!!! вчерашняя выигранная на последней минуте игра с украинцами показала наш характер и везение (без него в пляжном никак) ждём финал
21:03