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20:05 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Сборная России вышла в финал Евролиги

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Сборная России одержала победу над Италией (4:2) в заключительном матче группового турнира Евролиги, которая проходит в Террачине.

Забитыми голами в составе россиян отличились Николай Крышанов, Алексей Павленко. Кирилл Романов оформил дубль.

В финале национальная команда сыграет с Португалией. Встреча состоится 17 сентября.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЦСКА71

парни просто молодцы!!!! вчерашняя выигранная на последней минуте игра с украинцами показала наш характер и везение (без него в пляжном никак) ждём финал

21:03