Россия обыграла Бразилию и вышла в финал Межконтинентального кубка. Видео

Сборная России обыграла Бразилию в полуфинальном матче Межконтинентального кубка в Дубае. Исход поединка решила серия пенальти.

В финале российским пляжникам предстоит сыграть с Ираном, которым они уступили на групповой стадии. Матч состоится 10 ноября.

Межконтинентальный кубок

1/2 финала

Бразилия - Россия - 5:5 (0:1, 0:2, 4:1, 1:1) Серия пенальти - 1:3.

Голы: Макаров, 7 (0:1). Никоноров, 13 (0:2). Папоротный, 19 (0:3). Шавьер, 24 (1:3). Папоротный, 25 (1:4). Шавьер, 31 (2:4). Датинья, 35 (3:4). Родригу, 36 (4:4). Родригу, 37 (5:4), Никоноров, 39 (5:5).

Удаление: Шавьер (Б), 32.

9 ноября. ОАЭ. Дубай