Москва может принять чемпионат мира 2021 года по пляжному футболу

РФС выдвинет Москву в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. РФС и Министерство спорта РФ планируют построить пять открытых площадок для занятий пляжным футболом.

Мировые первенства по пляжному футболу проводятся с 2005 года. Трижды турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити и Португалия. О намерении подать заявку на проведение мирового первенства в России стало известно осенью 2016 года.

- Мы будем стремиться к проведению чемпионата мира 2021 года в Москве, - цитирует ТАСС председателя комитета пляжного футбола РФС, вице-президента РФС Сергея Анохина. - Площадки для пляжного футбола постоянно появляются в городах. Что касается крытых площадок, то это проблема, которую мы должны решать вместе с министерством спорта. Есть пять мест для строительства площадок в регионах, места уже выделены, мы оформляем проектную документацию, оформляем взаимоотношения между региональными властями и министерством спорта.

Первая площадка должна появиться в Саратове, ближе всего мы находимся к завершению строительства крытого комплекса там. Постепенно коммерсанты в пляжном футболе видят определенный бизнес, поэтому появляются и коммерческие комплексы. Пока этого мало, но мы хотим большую арену в Москве на три тысячи зрителей, мы ведем над этим работу. В Санкт-Петербурге будет строиться такая же арена, проект подписан.