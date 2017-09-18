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00:08 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Михаил Лихачев: "Выигрыш Евролиги - огромная победа для всего российского футбола"


Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев назвал мегадостижением победу в Суперфинале Евролиги. В финальном матче россияне победили Португалию - 3:1. Это пятая победа для России в истории турнира. По данному показателю она сравнялась с лидерами - Испанией и Португалией.

- Это огромная победа для всего российского футбола и большой праздник для поклонников нашей игры, - цитирует ТАСС Лихачева. - Я очень горд за нашу команду, мы сумели показать очень качественный футбол и абсолютно заслуженно выиграли этот титул. Пятый раз мы становимся победителями Евролиги, это мегадостижение. Сегодняшняя победа особенно приятна, потому что имелись определенные сложности при подготовке к турниру, тем не менее, нам удалось с этим справиться и сыграть просто фантастически.

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http://tass.ru/sport/4569224

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