Михаил Лихачев: "Все мысли сборной России - уже о Суперфинале Евролиги"

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев подчеркнул, что команда уже сейчас настраивается на участие в Суперфинале Евролиги. В воскресенье россияне победили Швейцарию 3:2 и стали победителями этапа Евролиги в Москве.

В Суперфинале сыграют 8 команд, россияне в сводной таблице идут четвертыми.

- Сейчас целый месяц ребята проведут в своих клубах, здесь же в Строгино состоится и Суперфинал чемпионата России, - цитирует ТАСС Лихачева. - Потом у нас второй этап Евролиги в Германии, хорошо, что есть задел в восемь очков. Но, наверное, все наши мысли уже даже о Суперфинале, который будет определять лучшую команду Старого света в этом году.

Также тренер прокомментировал игру сборной против Швейцарии.

- Тяжелый матч для нас, до этого был сбор длинный, и здесь мы две игры непростые провели, - сказал Лихачев. - Конечно, Швейцария - это топ-сборная, и сегодня была та игра, которую мы ожидали. В овертайме сказалось индивидуальное мастерство Юрия Крашенинникова, на мой взгляд, счет отражает то, что происходило сегодня на поле. Могу сказать, что даже в тяжелых матчах, где все 50 на 50, мы все-таки почему-то чаще выигрываем, и я не против, чтобы это продолжалось.

Отрадно, что наши лидеры на протяжении многих лет находятся в хороших кондициях, и их мастерство позволяет нам оставаться на ведущих позициях. Хорошо, пусть и не так стабильно, сыграл наш дебютант Остап Федоров, все-таки в первом матче он забил гол, во втором отдал голевую передачу и сегодня отработал полезно. Вратари хорошо играли, нас протащили, но в целом у нас есть внутренние резервы для усиления.