Михаил Лихачев: "У сборной России еще есть шанс попасть на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев напомнил, что команда еще может попасть на чемпионат мира-2017. Россияне впервые с 2006 года не пробились в финальную стадию мундиаля, однако, по словам Лихачева, число участников турнира может быть увеличено.

- Шанс поехать на чемпионат мира у нас еще есть, - цитирует "Р-Спорт" Лихачева. - Как известно, стоит вопрос о расширении состава участников финальной стадии до 20. А, как известно, пятое место на европейском отборе заняли мы. Так что в случае расширения на чемпионат мира попадем именно мы. Мы в режиме ожидания, окончательно все узнаем где-то в середине декабря.

Но если даже мы туда не попадем, то это минус один турнир. И у нас останутся три важных турнира. Так что, в любом случае, шансы для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны, у наших футболистов в 2017 году будут.

- Насколько реальна поездка сборной России на мундиаль 2017 года? Ведь необходимость расширения финальной стадии обсуждают очень давно, но изменений все нет и нет.

- Мне тяжело оценить это. Мы всего лишь верим в то, что должно случиться так, что мы поедем на чемпионат мира. Посмотрите на пример мини-футбола. Когда было 16 команд на финальной стадии, то европейская квота составляет пять сборных, а не четыре, как в пляжном футболе.