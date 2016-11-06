Илья Леонов: "Итог выступления сборной России в 2016 году неутешительный"

Капитан сборной России Илья Леонов подчеркнул, что итог выступления команды в 2016 году неудовлетворительный и неутешительный. В субботу россияне со счетом 4:3 обыграла команду Таити и завоевали бронзу шестого розыгрыша Межконтинентального кубка. В полуфинале этого турнира сборная в матче с командой Бразилии потерпела самое крупное поражение в своей истории (0:7) и во второй раз не смогла забить ни одного мяча. В этом сезоне двукратные чемпионы мира заняли третье место на Кубке Европы и в Евролиге, но не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира-2017.

– Результат выступления в Дубае удовлетворительный, последний матч скрасил итог после провала с бразильцами и поражения по пенальти от иранцев, – приводит "Р-Спорт" слова Леонова. – При этом поражение от бразильцев будет стоять особняком. Матч с таитянами показал, что мы, наверное, успели отойти от игры с бразильцами. Я считаю, что это (фиаско от бразильцев) было случайностью, такого поражения наша команда не заслуживала. Да, бразильцы на тот день были сильнее, и они заслужили победу, но счет должен был быть поскромнее. А так, конечно, нас больновато обыграли. Итог сезона неутешительный. Если ставить оценку, то выступление неудовлетворительное. Мы не выиграли ни одного титула, но везде были рядом.