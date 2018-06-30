Тимофей Мозгов: "Сборная России терпела всю игру – и все получилось"

Центровой сборной России​ Тимофей Мозгов после матча квалификации Кубка мира-2019 против Бельгии (84:66) отметил, что игра была непростой. Тем не менее, он доволен, что удалось дотерпеть и выиграть.

– Непростой матч, – цитирует пресс-служба РФБ Мозгова. – Мы знали, что в гостях будет нелегко. У Бельгии бросающая команда. А мы в первой половине не то что посыпались – но чуть не хватало концентрации в защите. Не всегда получалось дотерпеть. После большого перерыва стало получаться лучше в обороне – отсюда и уверенность в нападении появилась, стали набирать быстрые очки. Терпели всю игру – и все получилось.