Тимофей Мозгов: "Сборная России терпела всю игру – и все получилось"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после матча квалификации Кубка мира-2019 против Бельгии (84:66) отметил, что игра была непростой. Тем не менее, он доволен, что удалось дотерпеть и выиграть.
– Непростой матч, – цитирует пресс-служба РФБ Мозгова. – Мы знали, что в гостях будет нелегко. У Бельгии бросающая команда. А мы в первой половине не то что посыпались – но чуть не хватало концентрации в защите. Не всегда получалось дотерпеть. После большого перерыва стало получаться лучше в обороне – отсюда и уверенность в нападении появилась, стали набирать быстрые очки. Терпели всю игру – и все получилось.
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https://russiabasket.ru/news/34353/timofej-mozgov-glavnoe-chto-zubkov-dovolen-podarkom-ko-dnyu-rozhdeniya