Сергей Карасев: "Россия обязана обыгрывать Чехию и Болгарию"

Один из лидеров сборной России защитник Сергей Карасев рассказал, с каким настроением прибыл в расположение национальной команды и оценил ее силу.



– Считаю, лето было долгим, все ребята отдохнули, – отметил Карасев. – Конечно, мы профессионалы и держим себя в форме. Но одно дело когда ты работаешь сам в тренажерке, а другое – когда играешь 5х5. До первой игры две недели, это вполне адекватное количество времени. Плюс товарищеский турнир в Петербурге. Думаю, должны к матчу с Чехией подойти в полной боевой готовности.



– Насколько непривычно вам видеть Алексея Шведа в форме сборной?



– Очень непривычно. Обычно только в майке "Химок" его вижу (на крупных турнирах Карасев и Швед не играли вместе с Евробаскета-2013. – Прим. "СЭ").



– Состав сейчас оптимальный, если не считать травмированного Воронцевича и Мозгова?



– Андрея Зубкова еще нет. Думаю, с учетом этого приближенный к оптимальному. Этих ребят нам будет не хватать, но те, кто приехали в сборную, думаю, обязаны обыгрывать и чехов, и болгар. У них хорошие команды, но уровень, который мы можем показывать, если будем действовать как команда, показал прошлогодний чемпионат Европы. Чехия и Болгария все-таки послабее Сербии будут. (Антон БАБОШИН)