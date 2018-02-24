Россия проиграла Франции в отборе на чемпионат мира

Сборная России на выезде уступила Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 - 74:75. Игра завершилась в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал французский форвард Борис Диао, набравший 23 очка. Среди россиян - защитник Дмитрий Кулагин, на счету которого 17 очков.

Французы одержали третью победу и лидируют в группе E, второй идет команда Боснии и Герцеговины (2 победы), третьей - Россия (1 победа). Замыкает таблицу Бельгия, которая проиграла все три матча.

В следующем туре Россия примет Боснию и Герцеговину. Игра состоится 25 февраля в Перми. В следующий раунд из группы выходят 3 команды.

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа

1-й раунд

Группа E

Франция - Россия - 75:74 ОТ (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13)

Россия: Кулагин (17), Карасев (16), Хвостов (13), Зубков (10+8 подборов), Губанов (7), Ухов (5), Балашов (4), Валиев (2), Бабурин (0).