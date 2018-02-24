01:03 | Баскетбол — Чемпионат мира

Россия проиграла Франции в отборе на чемпионат мира

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Сборная России на выезде уступила Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 - 74:75. Игра завершилась в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал французский форвард Борис Диао, набравший 23 очка. Среди россиян - защитник Дмитрий Кулагин, на счету которого 17 очков.

Французы одержали третью победу и лидируют в группе E, второй идет команда Боснии и Герцеговины (2 победы), третьей - Россия (1 победа). Замыкает таблицу Бельгия, которая проиграла все три матча. 

В следующем туре Россия примет Боснию и Герцеговину. Игра состоится 25 февраля в Перми. В следующий раунд из группы выходят 3 команды.

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир 

Европа 

1-й раунд 

Группа E

Франция - Россия - 75:74 ОТ (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13)

Россия: Кулагин (17), Карасев (16), Хвостов (13), Зубков (10+8 подборов), Губанов (7), Ухов (5), Балашов (4), Валиев (2), Бабурин (0).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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kac35

Какой-то ОЧЕНЬ проходной отбор. Бельгию все дружно поколотят и выйдут в финал.

01:25

Don Miguel

Сразу после Химки-Пао смотреть такое было довольно тоскливо. Лопухнулись в конце, бывает. А вот ничего "приличного" я не увидел. Дурацкого увидел много, даже слишком много. Уровень даже не ВеТеБе, а студенческий, причем не американски, там сильнее

01:25

pushgun

Судейки несколько раз в решающие моменты подтаскивали хозяев. Неприятно смотреть на это, но теперь к этому нужно привыкать.

01:20

Thomas_Boy_

Оказывается, у нас очень приличная команда.

01:17

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