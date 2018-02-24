Россия проиграла Франции в отборе на чемпионат мира

Сборная России на выезде уступила Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 - 74:75. Игра завершилась в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал французский форвард Борис Диао, набравший 23 очка. Среди россиян - защитник Дмитрий Кулагин, на счету которого 17 очков.
Французы одержали третью победу и лидируют в группе E, второй идет команда Боснии и Герцеговины (2 победы), третьей - Россия (1 победа). Замыкает таблицу Бельгия, которая проиграла все три матча.
В следующем туре Россия примет Боснию и Герцеговину. Игра состоится 25 февраля в Перми. В следующий раунд из группы выходят 3 команды.
Чемпионат мира
Мужчины
Отборочный турнир
Европа
1-й раунд
Группа E
Франция - Россия - 75:74 ОТ (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13)
Россия: Кулагин (17), Карасев (16), Хвостов (13), Зубков (10+8 подборов), Губанов (7), Ухов (5), Балашов (4), Валиев (2), Бабурин (0).
kac35
Какой-то ОЧЕНЬ проходной отбор. Бельгию все дружно поколотят и выйдут в финал.
01:25
Don Miguel
Сразу после Химки-Пао смотреть такое было довольно тоскливо. Лопухнулись в конце, бывает. А вот ничего "приличного" я не увидел. Дурацкого увидел много, даже слишком много. Уровень даже не ВеТеБе, а студенческий, причем не американски, там сильнее
01:25
pushgun
Судейки несколько раз в решающие моменты подтаскивали хозяев. Неприятно смотреть на это, но теперь к этому нужно привыкать.
01:20
Thomas_Boy_
Оказывается, у нас очень приличная команда.
01:17