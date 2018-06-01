Мозгов сыграет с Бельгией и Францией

Представитель форварда "Бруклина" Тимофея Мозгова Станислав Рыжов сообщил, что игрок готов принять участие в ближайших матчах за сборную России. 31-летний россиянин приедет на тренировочной сбор национальной команды, чтобы подготовиться к матчам со сборными Бельгии (29 июня) и Франции (2 июля).

– Тимофей сыграет за сборную в двух ближайших играх квалификации, – цитируют "Известия" Рыжова. – Он уже переговорил с главным тренером команды Сергеем Базаревичем, а я поставил в известность о наших планах руководство "Бруклина". Конечно, необходимо еще соблюсти юридические формальности – например, оформить страховку – но я уверен, что в РФБ все сделают наилучшим образом.