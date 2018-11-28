Матч Украина – Словения состоится, несмотря на военное положение

Квалификационный матч ЧМ-2019 между сборными Украины и Словении состоится в Запорожье, несмотря на военное положение, введенное в Запорожской области, информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Военное положение вступило в силу сегодня утром. Отметим, что 27 ноября арену и отели, где будут проживать сборные, в Запорожье посетил инспектор по безопасности ФИБА, который после этого провел встречу с местными властями. По итогам инспекции было принято решение, что игра, как и было запланировано, пройдет в Запорожье.

Игра сборных Украины и Словении состоится в Запорожье завтра вечером. (Игорь Барышев)