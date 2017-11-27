Карасев и Балашов вошли в состав сборной России на матч с Бельгией

Сергей Карасев и Никита Балашов вошли в заявку сборной России на матч отборочного турнира Кубка мира-2019 против Бельгии, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). Встреча состоится сегодня, 27 ноября. Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Отметим, что команда Сергея Базаревича на старте отборочного турнира в гостях проиграла сборной Боснии и Герцеговины (76:81). Карасев не вошел в состав на эту игру из-за высокой температуры. Балашов также не сыграл с боснийцами, в заявке он заменил Станислава Ильницкого.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив"), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба - ЦСКА);

форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов ("Пено Жвайгждес", Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Зенит"), Андрей Зубков ("Химки"), Владислав Трушкин (УНИКС);

центровой: Артем Клименко ("Автодор").