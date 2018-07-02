Андрей Кириленко: "Игра с французами – это очень оптимистический знак на будущее"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что задача выхода в финальную часть Кубка мира 2019 года выглядит вполне решаемой для сборной России.

Сборная России в понедельник в Краснодаре уступила команде Франции (78:84) в последнем матче первого отборочного этапа Кубка мира, при этом ранее российские баскетболисты уже обеспечили себе выход в следующий раунд квалификации, где сыграют с командами Чехии, Финляндии и Болгарии.

- Конечно, задача отбора на Кубок мира вполне решаема. Чехия, Финляндия, Болгария – это команды среднего уровня, - цитирует "РИА Новости" Кириленко. - Правда, как показывает практика, и баскетбольная, и футбольная, сейчас даже средние команды могут играть на высоком уровне, и проходных игр не осталось. Так что все решает настрой, а с настроем, слава богу, у нас все в порядке.

Наша игра с французами – это очень оптимистический знак на будущее, она показала, что мы можем играть в баскетбол такого высокого уровня. Обидно проигрывать, в концовке чуть не повезло, не попали дальние броски. Отмечу, что наши ребята за последние два года серьезно прибавили в психологии. Мы знали всегда, как они умеют играть, но они не всегда играли на этом уровне. Сейчас они почувствовали, что это их команда, что они главные действующие лица, а не кто-то вокруг.