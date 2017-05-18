Робби Хаммел: "У "Химок" есть все, чтобы пройти "Зенит"

Форвард "Химок" Робби Хаммел отметил, что команде необходимо выполнить все тренерские установки, чтобы иметь шанс на успех в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Зенита". Первый матч состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.

- "Зенит" – хорошая команда, которая проводит удачный сезон, - приводит пресс-служба "Химок" слова Хаммела. - Очень важно будет не уступить сопернику в интенсивности и энергии, а также выполнять тренерские установки. В плей-офф именно выполнение плана на игру выходит на первый план. Если нам это удастся, появятся хорошие шансы на победу.



- На что тренер обращает особое внимание при подготовке к "Зениту"?



- Сейчас это просто вопрос противостояния "Химок" и "Зенита". Обе команды дошли до стадии полуфинала, где нет слабых соперников. Все показывают хороший баскетбол, и нам крайне важно сохранить настрой на все матчи серии. Думаю, у нас есть все, чтобы пройти "Зенит". У "Зенита" есть дисциплина, в нападении они играют здорово, но и в их системе случаются сбои. Важно сдержать их на периметре, так как они любят быстрый темп. Как и у нас, в их составе много талантливых баскетболистов. Уверен, получится хорошая битва.