Хайнс будет капитаном ЦСКА

Центровой Кайл Хайнс станет вторым капитаном-легионером в истории ЦСКА. Последние девять лет капитаном команды был россиянин Виктор Хряпа, который покинул команду.

– Новым капитаном команды станет Кайл Хайнс, – сообщил источник "Известий" в армейском клубе. – Это решение президента и главного тренера ЦСКА.

Напомним, первым иностранным капитаном ЦСКА был словенский форвард Матьяж Смодиш – с 2008 по 2009 год.