Хайнс будет капитаном ЦСКА

Центровой Кайл Хайнс станет вторым капитаном-легионером в истории ЦСКА. Последние девять лет капитаном команды был россиянин Виктор Хряпа, который покинул команду.
– Новым капитаном команды станет Кайл Хайнс, – сообщил источник "Известий" в армейском клубе. – Это решение президента и главного тренера ЦСКА.
Напомним, первым иностранным капитаном ЦСКА был словенский форвард Матьяж Смодиш – с 2008 по 2009 год.
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https://iz.ru/784812/timur-ganeev/kail-khains-budet-naznachen-kapitanom-tcska