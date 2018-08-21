Ди Бост: "Химки" - это команда Шведа"

Новичок "Химок" защитник Ди Бост поделился ожиданиями от нового сезона. Он отметил, что команды у него ассоциируется, прежде всего, с Алексеем Шведом.

- Перелет прошел хорошо, но, к сожалению, потерялся мой багаж, и я немного расстроен. Этот сезон станет для меня шестым в Европе, и я ко многому привык. Конечно, придется притереться к новому тренеру, понять его требования и игровой стиль, - цитирует игрока официальный сайт клуба. - Надеюсь, нам удастся пройти весь год без травм, а лично я смогу вписаться в игру "Химок". "Химки" – команда Алексея Шведа, однако и мы будем стараться сделать все возможное, чтобы помогать команде выигрывать. Мне ко многому придется привыкнуть, главное заботиться о здоровье и тогда все будет в порядке.