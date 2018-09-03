Артем Клименко: "У меня еще будет возможность попасть в НБА"

Центровой УНИКС и сборной России Артем Клименко в интервью "Известиям" отметил, что адаптация в новой команде после перехода из "Автодора" проходит успешно. Также он подчеркнул, что пока не забумывается о возможном переезде в НБА.

– Как проходит ваша адаптация в УНИКС?

– Я уже был в этом клубе, знаю структуру и цели команды. Успел познакомиться с тренерским штабом и персоналом команды. Но не более того, потому что надо было уезжать на сборы национальной команды.

– Какие цели поставили перед собой в казанском клубе?

– Заслужить доверие тренера и находиться как можно больше времени на площадке. Это моя главная задача. Я хочу быть полезным для команды.

– В 2014 году вы выставляли свою кандидатуру на драфт НБА, но не были выбраны. Как думаете, у вас еще будет возможность попасть в лучшую лигу мира?

– Мне 24 года. У меня еще будет возможность попасть в НБА. Но пока у меня есть контракт с УНИКС, я думаю только о выступлении за казанцев.